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    13:00, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    WTA приняла решение по Рыбакиной после матча за сборную Казахстана

    Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина
    Фото: Sports.kz.

    Топ-3 без изменений: первой ракеткой мира является белоруска Арина Соболенко, за ней следуют польская теннисистка Ига Швёнтек и Кори Гауфф из США.

    Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина осталась шестой. Юлия Путинцева по-прежнему занимает 29-е место. Жибек Куламбаева и Зарина Дияс потеряли по шесть строк, став соответственно 334-й и 389-й.

    В парном разряде первую тройку составляют Катержина Синякова (Чехия), Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Габриэла Дабровски (Канада).

    Казахстанская спортсменка Анна Данилина сохранила 22-е место, Путинцева поднялась на три строчки (108-я), Куламбаева отыграла одну позицию (156-я).

    Напомним, на выходных женская сборная Казахстана, в составе которой были Рыбакина, Путинцева и Дияс, одержала победу над Южной Кореей в матче Кубка Билли Джин Кинг.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Елена Рыбакина Юлия Путинцева Рейтинг Жибек Куламбаева Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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