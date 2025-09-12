Казахстанские теннисисты начали с победы в матче Кубка Дэвиса

Ранее команды встречались дважды: в 2007 году корейцы победили со счётом 5:0, а в 2010 году в Астане казахстанцы взяли убедительный реванш — 5:0.

Сегодняшний игровой день открыла встреча Александра Шевченко с бывшей 19-й ракеткой мира Чон Хёном.

За полтора часа Шевченко победил с общим счетом 6:4, 6:3. Для него это вторая победа за сборную Казахстана на Кубке Дэвиса в одиночных матчах.

Благодаря успеху Шевченко казахстанская команда вышла вперёд в противостоянии. Следующим на корт выйдет лидер сборной Казахстана Александр Бублик. Его соперником станет чемпион АТР 250 Astana Open 2021 Квон Сун Ву.

Ранее стали известны итоги жеребьевки матча Казахстан — Южная Корея.