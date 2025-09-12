РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:42, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские теннисисты начали с победы в матче Кубка Дэвиса

    В корейском городе Чунчхон стартовал матч плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Южной Кореи, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТФ.

    Казахстанские теннисисты начали с победы в матче Кубка Дэвиса
    Фото: КТФ

    Ранее команды встречались дважды: в 2007 году корейцы победили со счётом 5:0, а в 2010 году в Астане казахстанцы взяли убедительный реванш — 5:0.

    Сегодняшний игровой день открыла встреча Александра Шевченко с бывшей 19-й ракеткой мира Чон Хёном.

    За полтора часа Шевченко победил с общим счетом 6:4, 6:3. Для него это вторая победа за сборную Казахстана на Кубке Дэвиса в одиночных матчах.

    Благодаря успеху Шевченко казахстанская команда вышла вперёд в противостоянии. Следующим на корт выйдет лидер сборной Казахстана Александр Бублик. Его соперником станет чемпион АТР 250 Astana Open 2021 Квон Сун Ву.

    Ранее стали известны итоги жеребьевки матча Казахстан — Южная Корея.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Южная Корея Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают