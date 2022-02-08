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Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
8 Февраля 2022 20:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские телеканалы покажут специальный выпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.
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«Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание Правительства Казахстана. Специальный выпуск об этом мероприятии будет показан сегодня в 21:30 в эфире телеканалов Хабар, Хабар 24, Qazaqstan, Atameken Business, Astana TV, Almaty TV, КТК, СТВ», - сообщил Берик Уали в Facebook.
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