Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские телеканалы покажут специальный выпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

«Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание Правительства Казахстана. Специальный выпуск об этом мероприятии будет показан сегодня в 21:30 в эфире телеканалов Хабар, Хабар 24, Qazaqstan, Atameken Business, Astana TV, Almaty TV, КТК, СТВ», - сообщил Берик Уали в Facebook.