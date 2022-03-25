Казахстанские технологии презентованы на Dubai EXPO 2020 в ОАЭ

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – В казахстанском павильоне международной выставки Dubai EXPO 2020 состоялась презентация «Зеленые прорывные технологии Казахстана», подготовленная Национальным центром технологического прогнозирования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Генеральное консульство РК в Дубай.

На мероприятии, прошедшем в четверг, 24 марта, были представлены уникальные технологии казахстанских разработчиков, используемые в солнечной энергетике, электронной промышленности, продовольственной безопасности и медицине. Презентация получила название «Зеленые прорывные технологии Казахстана» и состоялась при поддержке Генерального консульства РК в городе Дубай, казахстанских предпринимателей и отечественных ученых-новаторов.

Как отмечают организаторы, презентация отечественных проектов направлена на раскрытие новых направлений сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами путем привлечения потенциальных инвесторов и экспорта казахстанских технологий в страны Ближнего Востока. Как ожидается, их реализация внесет определенный вклад в развитие экономик участвующих стран.

Свои технологии представили казахстанские предприятия «Silica Metals, «LED System Media» и «Diamed».

Одна из разработок носит название «Эффективное производство поликремния для нужд солнечной энергетики и электронной промышленности», которая позволяет в разы удешевить производство солнечных панелей и полупроводников, благодаря сокращению стоимости кремниевых подложек.

«Как известно, с начала общемировой пандемии сформировался острый дефицит на микрочипы и полупроводники, в особенности, в автопроме», - подчеркивают разработчики.

Другими презентованными технологиями стали нанофосфорные светодиодные лампы для продовольственной безопасности, а также новый тип амплификаторов казахстанского производства.

Первая технология применима в агропромышленности, и позволяет увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 30%, без применения химикатов при одновременной экономии электроэнергии.

Вторая – представляет собой прибор, используемый в молекулярной биологии и диагностике. При этом отечественная версия имеет преимущественные отличия от мировых аналогов за счет компактности, мобильности, надежности и стоимости. «Разработка расширяет границы в области диагностики во всем мире и не имеет аналогов», - утверждают разработчики.

Также казахстанские предприятия представили «Уникальные ПЦР-тесты для широкого спектра диагностики», которые идентичны с мировыми аналогами по качеству и времени определения реакций, однако более доступны по причине своей низкой стоимости.

Технологии представили интерес для инвесторов с точки зрения эффективности, снижения затрат, сокращения себестоимости и повышения конкурентоспособности конечной продукции.

Во время мероприятия состоялся обмен мнениями, спикеры обсудили фокусные сферы для привлечения инвестиций в технологическую отрасль Казахстана, а также ключевые факторы, определяющие глобальную конкурентоспособность нашей страны.

Так, например, генеральный директор Свободной экономической зоны эмирата Аджман – Али бин Товаи аль-Сувайди – выразил искреннюю благодарность за мероприятие, посвященное казахстанским инвестиционным возможностям. Он выразил надежду о том, что презентованные современные технологии смогут достичь целевых рынков и в дальнейшем будут взаимодействовать с эмиратскими технологиями, тем самым становясь лучшим стимулом для инвесторов в этих перспективных сферах.

Инвестиционную привлекательность Казахстана также оценил в своей речи представитель эмиратской консалтинговой компании Юсеф Салех.

Представители бизнес-сообщества ОАЭ отметили, что росту инвестиционной активности бизнеса в Казахстане способствуют новые индустриальные модели, которые повышают качество предложения для потенциальных инвесторов, а также продвигают целевой подход к реализации проектов с учетом технологических приоритетов.

Эмиратские предприниматели проявили интерес к расширению сотрудничества с казахстанскими разработчиками, прежде всего по таким стратегически важным направлениям, как агробизнес, альтернативная энергетика и медицина.

«Мероприятие позволило иностранным партнерам наладить прямые контакты с представителями казахстанских компаний, а также создало условия для продвижения инвестиционного потенциала Казахстана для формировании имиджа государства как надежного делового и инвестиционного партнера», - отметили в Генеральном консульстве Казахстана в Дубай.