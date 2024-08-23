Казахстанские театры приняли участие в престижном фестивале в Шотландии

Казахстанские театральные коллективы выступили на Edinburgh Fringe Festival, одном из крупнейших культурных событий мира, которое ежегодно проходит в столице Шотландии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Участие казахстанских артистов стало важным шагом в продвижении культурного наследия страны на международной арене.

Фонд президентских инициатив «Dara» организовал в рамках фестиваля мероприятие под названием «Fringe Fusion: Kazakhstan & Global Art Partnerships». Его цель — представить мировому сообществу богатое культурное наследие Казахстана и продемонстрировать потенциал отечественных креативных индустрий.

Фото: Фонд президентских инициатив «Dara»

Программа мероприятия включала презентацию казахстанских культурных проектов и возможностей для международного сотрудничества. Среди участников были такие театральные коллективы, как OzgeEpic, A.I. Theatre и независимый театр ARТиШОК.

Фото: Фонд президентских инициатив «Dara»

Кроме того, состоялась панельная дискуссия с участием продюсеров из Индии, Гонконга, Индонезии и Сингапура, которые проявили значительный интерес к творческим инициативам Казахстана. Модератором обсуждения выступила Карен Тофтегаард, руководитель международных программ исполнительских искусств из Дании.

Фото: Фонд президентских инициатив «Dara»

— Фонд планирует активно развивать поддержку креативной экономики Казахстана, создавая международные партнерства и привлекая внимание к нашим талантам, — подчеркнула директор отдела коммуникаций и маркетинга фонда Бибигуль Макажанова.

Edinburgh Fringe Festival, основанный в 1947 году, служит важной платформой для театральных, музыкальных и комедийных выступлений, предоставляя артистам уникальные возможности для международного признания. В этом году на фестивале также были представлены программы из Тайваня, Кореи, Дании, Финляндии, Гонконга и других стран.