Казахстанские таеквондисты взяли еще две бронзы на чемпионате Азии
Казахстанские спортсмены завоевали три бронзовые медали на чемпионате Азии по таеквондо в Улан-Баторе, передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Эльдар Биримбай, выступавший в весовой категории до 74 килограммов, поднялся на третью ступень пьедестала. В полуфинале казахстанец встретился с представителем Ирана Амиром Бахтиари и уступил со счетом 0:2.
Назым Махмутова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 73 килограммов. В полуфинале она провела поединок против спортсменки из Китая Сун Цзе. Победу в борьбе за выход в финал одержала китаянка — 2:1.
Ранее бронзовым призером чемпионата Азии стал Еркебулан Енсегенов, выступавший в весовой категории до 54 килограммов.
Таким образом, в активе сборной Казахстана на континентальном первенстве — три бронзовые медали.