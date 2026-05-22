    Казахстанские таеквондисты взяли еще две бронзы на чемпионате Азии

    Казахстанские спортсмены завоевали три бронзовые медали на чемпионате Азии по таеквондо в Улан-Баторе, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: пресс-служба Казахстанской федерации таеквондо (WT)

    Эльдар Биримбай, выступавший в весовой категории до 74 килограммов, поднялся на третью ступень пьедестала. В полуфинале казахстанец встретился с представителем Ирана Амиром Бахтиари и уступил со счетом 0:2.

    Назым Махмутова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 73 килограммов. В полуфинале она провела поединок против спортсменки из Китая Сун Цзе. Победу в борьбе за выход в финал одержала китаянка — 2:1.

    Ранее бронзовым призером чемпионата Азии стал Еркебулан Енсегенов, выступавший в весовой категории до 54 килограммов.

    Таким образом, в активе сборной Казахстана на континентальном первенстве — три бронзовые медали.

    Диана Калманбаева
    Автор