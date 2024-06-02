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    08:24, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанские таеквондисты выиграли одну золотую и три серебряные медали ЧМ CISM

    спорт
    Фото: Минтуризма и с порта РК

    Казахстанские таеквондисты взяли 1 золотую и 3 серебряные награды на чемпионате мира среди военнослужащих (CISM), передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК. 

    Лучшей в весе до 53 кг среди женщин стала Ясмина Нарбаева, которая в финале победила соперницу из Германии (2:1).

    Минтуризма и с порта РК
    Фото: Минтуризма и с порта РК

    В своих финальных поединках уступили Жавохирхон Исламов (58 кг), Аманбол Бегимбетов (63 кг) и Нурай Бауыржанова (49 кг).

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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