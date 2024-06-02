08:24, 02 Июнь 2024 | GMT +6
Казахстанские таеквондисты выиграли одну золотую и три серебряные медали ЧМ CISM
Казахстанские таеквондисты взяли 1 золотую и 3 серебряные награды на чемпионате мира среди военнослужащих (CISM), передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.
Лучшей в весе до 53 кг среди женщин стала Ясмина Нарбаева, которая в финале победила соперницу из Германии (2:1).
В своих финальных поединках уступили Жавохирхон Исламов (58 кг), Аманбол Бегимбетов (63 кг) и Нурай Бауыржанова (49 кг).