Уровень воды в озере Балхаш увеличили еще на 8 сантиметров

О том, что еще на 8 см увеличили уровень воды в озере Балхаш, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве уточнили, что в озеро Балхаш продолжают направлять паводковую воду по трансграничной реке Или.

Ранее уровень воды уже был увеличен на 15 см, и на 1 апреля составлял 174 см. На сегодня этот показатель достиг 182 см. Таким образом, всего с начала года уровень воды в Балхаше увеличен на 23 см.