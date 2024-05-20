Уровень воды в озере Балхаш увеличили еще на 8 сантиметров
О том, что еще на 8 см увеличили уровень воды в озере Балхаш, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ведомстве уточнили, что в озеро Балхаш продолжают направлять паводковую воду по трансграничной реке Или.
Ранее уровень воды уже был увеличен на 15 см, и на 1 апреля составлял 174 см. На сегодня этот показатель достиг 182 см. Таким образом, всего с начала года уровень воды в Балхаше увеличен на 23 см.
— Для определения уровня воды в озере Балхаш, ведется наблюдение на четырех гидропостах: Сарышаган, Каракум, Балхаш и Мынарал. Помимо этого, в Камыш-Самарские озера ЗКО направили 80 млн кубометров воды, в Каспийское море направили еще 200 млн кубометров воды, из Улытауской области продолжают направлять воду для сельхоз полей Кызылординской области, — отметила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.