Казахстанские судьи получили назначение от УЕФА

Рефери из Казахстана обслужат ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между болгарским «Лудогорцем» и израильским «Хапоэлем» из Тель-Авива, передает корреспондент агентства Kazinform.

Главным арбитром встречи назначен Саят Карабаев. Помогать ему на линиях будут ассистенты Алексей Долгих и Сергей Калачев, а роль четвертого судьи исполнит Георгий Чеховский.

Для 33-летнего Карабаева это уже второе назначение на матч еврокубков в текущем сезоне. Ранее, 8 июля, он отработал на матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором молдавский «Петрокуб» и албанская «Эгнатия» сыграли вничью — 1:1.

Напомним, первая игра между «Лудогорцем» и «Хапоэлем» состоялась в венгерском Мишкольце и завершилась победой израильского клуба со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет 30 июля в болгарском Разграде. Начало встречи — в 23:00 по времени Казахстана.

Победитель этого противостояния в следующем раунде квалификации встретится с победителем пары «Жилина» (Словакия) — ГКС «Катовице» (Польша). В первом матче сильнее оказались словацкие футболисты (2:1).

Отметим, что в новом сезоне участие в еврокубках продолжают две команды из Казахстана.