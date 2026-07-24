Что нужно «Кайрату» и «Тоболу» для прохода в третий раунд отбора еврокубков

Алматинский «Кайрат» и костанайский «Тобол» готовятся к ответным матчам второго раунда еврокубков, запланированным на 29 и 30 июля. Корреспондент агентства Kazinform рассказывает, какой результат им нужно показать в домашних играх и что этому может помешать.

Выступающий в квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» после минимального поражения от «Омонии» (0:1) оказался в непростой ситуации. Для того, чтобы продолжить участие в Лиге чемпионов, «Кайрату» в ответной игре с «Омонией» в Алматы нужна только победа с разницей в 2 и более мяча (2:0, 3:1 и так далее). Это гарантирует прямой проход в третий раунд. Победа ровно в 1 мяч (1:0, 2:1 и так далее) — переведет противостояние в дополнительные таймы (2 по 15 минут) и, при необходимости, в серию пенальти. Любая ничья или поражение в Алматы приведут к вылету «Кайрата» из Лиги чемпионов. Но на этом еврокубковая кампания для «Кайрата» не закончится — в случае вылета из Лиги чемпионов алматинцев будет ждать третий отборочный раунд Лиги Европы.

У «Тобола», выступающего в квалификации Лиги конференций, такого права на ошибку нет. После ничьей 1:1 с «Паневежисом» костанайской команде для продолжения еврокубковой кампании в домашней нужна только победа. Но победный счет может быть любым. В случае ничьей будет также назначено дополнительное время и в случае необходимости серия пенальти, а вот поражение не позволит костанайцам участвовать в европейских клубных турнирах в нынешнем сезоне.

Что может помочь или помешать казахстанским командам

То, что обе казахстанские команды ответные игры проводят на домашних стадионах, фактор положительный. Поддержка родных трибун может сыграть в пользу «Кайрата» и «Тобола».

Главной кадровой проблемой для казахстанских клубов перед ответными матчами стала вынужденная замена основного вратаря у «Тобола». В остальном команды подходят к решающим играм без критических дисквалификаций.

Алматинцы должны подойти к домашней игре в оптимальном составе с точки зрения дисциплинарных санкций. Дисквалификации у кайратовцев отсутствуют. В первом матче на Кипре желтую карточку в самой концовке (на 90+7 минуте) получил капитан Александр Мартынович, но для отстранения этого недостаточно, и он сможет руководить обороной в ответной игре. Информации о новых серьезных повреждениях у лидеров основы после выезда в Никосию нет. Рафаэль Уразбахтин сможет рассчитывать на всех ключевых исполнителей.

У костанайцев ситуация в линии обороны и вратарской позиции более тревожная. В первом матче в Литве на 41-й минуте из-за повреждения был вынужден досрочно покинуть поле основной голкипер Султан Бусурманов. Вместо него вышел Данил Устименко. Участие Бусурманова в ответной игре 30 июля остается под большим вопросом, поэтому тренерскому штабу Мирослава Ромащенко, скорее всего, придется доверить место в воротах Устименко с первых минут. С другой стороны, несмотря на обилие желтых карточек в первой игре (предупреждения получили Луис Герра и Урош Милованович), никто из игроков «Тобола» не удалялся и не перебрал лимит карточек, поэтому все они доступны для заявки.

У соперников казахстанских клубов ситуация с кадровыми потерями выглядит следующим образом.

Кипрский клуб понес серьезную потерю в линии обороны. Французский правый защитник Лоик Него дисквалифицирован. В первом матче на Кипре он получил прямую красную карточку уже на 33-й минуте за грубый фол. Из-за автоматической дисквалификации УЕФА он точно пропустит ответную игру в Алматы. Тренерскому штабу «Омонии» придется экстренно перестраивать правый фланг защиты, который в первом матче после его удаления пришлось закрывать за счет смещения других игроков. Других значимых дисквалификаций или новых травм у ключевых авторов победы (включая автора единственного гола Панайотиса Андреу) не зафиксировано. Также сообщается, что вратарь «Омонии», отразивший несколько опасных моментов во вчерашнем матче, получил травму. На 90+2 минуте первой игры с «Кайратом» вратарь держался за колено, вводя мяч в игру. Все подумали, что игрок просто затягивает момент. Однако в тот момент игрок действительно испытывал боль. Что касается запасного вратаря из Нигера Узохо, то, похоже, болельщики и главный тренер ему не доверяют.

Литовский коллектив подходит к матчу в Костанае без критических кадровых потерь. В первой игре футболисты «Паневежиса» действовали достаточно аккуратно, обошлись без удалений и не перешагнули порог критического лимита желтых карточек. Все ведущие игроки, включая главную звезду центра поля Матаса Раманаускаса, готовы выйти на поле с первых минут.

Все бы ничего, но до матчей в еврокубках оба казахстанских клуба будут вынуждены сыграть еще один матч — в чемпионате страны. У обоих участников европейских игр именно в предстоящие выходные будут важнейшие матчи в чемпионате Казахстана. Занимающий вторую строчку в текущем чемпионате «Кайрат» (42 очка) дома сыграет с лидером таблицы шымкентским «Ордабасы» (43 очка). Обе ведут прямую битву за лидерство в чемпионатеи для них предстоящий матч принципиален. «Тобол» же идет на 9-м месте (19 очков) и пытается исправить положение в игре против соседа по таблице «Атырау» (18 очков), что также повышает ставки в предстоящей игре.

В итоге, на матчи против «Омонии» и «Паневежиса» «Кайрат» и «Тобол» выйдут спустя два-три дня после напряженных матчей с прямыми конкурентами в чемпионате Казахстана, что также может сыграть против них.

Что будет дальше

В первых (домашних) матчах потенциальных соперников казахстанских клубов зафиксированы следующие результаты.

«Левски» (Болгария) — «Университатя Крайова» (Румыния) — 1:0

Болгарский «Левски» в Лиге чемпионов одержал минимальную победу на своем поле благодаря быстрому голу Димитрова на 8-й минуте. Победитель этой пары станет соперником «Кайрата», если алматинцы смогут пройти кипрскую «Омонию».

В первом матче потенциальных соперников «Кайрата» по Лиге Европы зафиксирован результат «Мьельбю» (Швеция) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — 3:0. Шведский клуб практически гарантировал себе победу в противостоянии, разгромив оппонентов на своем поле, а это значит, что в случае поражения в Лиге чемпионов «Кайрат» сыграет в Лиге Европы скорее всего с клубом из Гибралтара.

«Партизан» (Сербия) — «УНА Штрассен» (Люксембург) — 4:0. Белградский «Партизан» разгромил в Лиге конференций соперника всухую. За сербский клуб отличились Койзек, Зубайру (дубль), а также зафиксирован автогол игрока «Штрассен» Аговича. Сильнейший в этой паре практически гарантированно сыграет с победителем противостояния «Тобол» — «Паневежис».

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