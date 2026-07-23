Еще один стадион IV категории УЕФА официально появился в Казахстане

Построенный в Кызылорде в 2025 году новый стадион «Кайсар Арена» на 11 тысяч зрителей с момента ввода в эксплуатацию проходил сложную бюрократическую процедуру лицензирования от УЕФА. На объект приезжали международные эксперты, чтобы на месте оценить состояние объекта.

23 июля 2026 года «Кайсар Арена» официально получила статус стадиона IV категории по классификации УЕФА.

Это важная веха для клубного и регионального спорта. Теперь «Кайсар Арена» признана современным спортивным сооружением, полностью отвечающим международным требованиям и имеющим возможность принимать официальные матчи высокого уровня, включая все престижные соревнования, такие как Лига чемпионов, Лига Европы, Конференции.

Отметим, что до настоящего времени в Казахстане только два стадиона имели IV категорию УЕФА — Центральный в Алматы и «Астана Арена» в столице.

Напомним, что в ближайшие несколько лет число новых стадионов IV категории УЕФА в Казахстане может существенно увеличиться