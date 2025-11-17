РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:12, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские студенты получат возможность стажироваться в Эстонии

    Сегодня в рамках официального визита Президента Эстонии Алара Кариса в Казахстан будет впервые подписано двустороннее соглашение между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством науки Эстонской Республики. Об этом сообщил министр Саясат Нурбек в кулуарах Акорды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    студенты вузы
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    По словам министра, соглашение предусматривает эквивалентный обмен студентами.

    — По Болашаку мы определили несколько сильных эстонских университетов, как базы для стажировки, в частности это университет Тарту, и Таллиннский технический университет. Также в рамках визита была организована лекция в Назарбаев университете и подписано шесть меморандумов между нашими университетами в рамках конференции. Все шесть руководителей эстонских университетов находятся сегодня здесь в Астане, — сообщил Саясат Нурбек.

    Саясат Нурбек
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Министр также отметил, что на конференции обсуждались вопросы обмена опытом.

    — Нам интересен опыт не только в сфере высшего образования, но и среднего. Как известно эстонские школы очень сильны в качестве и международных замерах, как PISA, они, как правило, входят традиционно в топ-3, топ-5, — добавил он.

    О том, что объединяет Астану и Таллин, и каковы перспективы сотрудничества двух стран, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    Вузы Казахстан Образование Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек Эстония
    Данира Искакова
    Автор
