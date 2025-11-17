Казахстанские студенты получат возможность стажироваться в Эстонии

По словам министра, соглашение предусматривает эквивалентный обмен студентами.

— По Болашаку мы определили несколько сильных эстонских университетов, как базы для стажировки, в частности это университет Тарту, и Таллиннский технический университет. Также в рамках визита была организована лекция в Назарбаев университете и подписано шесть меморандумов между нашими университетами в рамках конференции. Все шесть руководителей эстонских университетов находятся сегодня здесь в Астане, — сообщил Саясат Нурбек.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Министр также отметил, что на конференции обсуждались вопросы обмена опытом.

— Нам интересен опыт не только в сфере высшего образования, но и среднего. Как известно эстонские школы очень сильны в качестве и международных замерах, как PISA, они, как правило, входят традиционно в топ-3, топ-5, — добавил он.

