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Казахстанские стрелки стали первыми на чемпионате Азии в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Сентября 2021, 20:41
Казахстанские стрелки стали первыми на чемпионате Азии в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Представители команды Казахстана по пулевой стрельбе завоевали золотую медаль чемпионата Азии в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха добились Юрий Юрков Ислам Усейнов и Алексей Клейменов. Они выиграли командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

Также «серебро» в свой актив записали Ирина Локтионова и Эльдар Иманкулов. Они стали вторыми в стрельбе из пневматического пистолета (микс). В этом же виде программы Ольга Аксенова и Валерий Рахимжан взяли «бронзу».


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