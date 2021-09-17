Казахстанские стрелки стали первыми на чемпионате Азии в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Представители команды Казахстана по пулевой стрельбе завоевали золотую медаль чемпионата Азии в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха добились Юрий Юрков Ислам Усейнов и Алексей Клейменов. Они выиграли командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

Также «серебро» в свой актив записали Ирина Локтионова и Эльдар Иманкулов. Они стали вторыми в стрельбе из пневматического пистолета (микс). В этом же виде программы Ольга Аксенова и Валерий Рахимжан взяли «бронзу».