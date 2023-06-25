Казахстанские спутники зафиксировали площадь пожара на берегу озера Балхаш

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ведут космический мониторинг территории страны. Первые термальные точки на берегу Балхаша были зафиксированы еще 21 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации компании «Қазақстан ғарыш сапары», которая обеспечивает работу космической системы ДЗЗ в составе двух космических аппаратов, в последние дни произошло несколько возгораний на берегу озера Балхаш.

Один из крупных пожаров происходит недалеко от города Балхаш, к югу озера. Первые термальные точки были зафиксированы в 21:33 21 июня. Ближайшие населенные пункты к югу от Балхаша находятся примерно в 100 км от места пожара.

По данным космического мониторинга, на 25 июня примерная площадь выгоревшей территории составляет около 8,5-9 тысяч га. Также на берегу Балхаша есть еще два возгорания на территории Каратальского района области Жетысу.

«Сотрудники департамента пространственных данных АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары» находятся на постоянной связи с МЧС и ДЧС областей и обеспечивают необходимыми сведениями со спутников как отечественных, так и зарубежных партнеров, таких как Planet», - говорится в сообщении компании.

Согласно статистике, с начала текущего года на территории страны произошло более 1800 лесных и степных возгораний. Вся информация об этих пожарах на постоянной основе предоставляются посредством геосервисов АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары».

Специалисты департамента пространственных данных рассказали об алгоритме работ. Космический мониторинг осуществляется по данным спутников различного пространственного разрешения и периодичности. На первой стадии происходит автоматическая фиксация термальных точек (возможных очагов пожаров) по космическим снимкам в инфракрасных каналах. Такие спутники имеют широкий охват до 2 тысяч километров, но передают изображения с низким разрешением. Данный процесс идет на постоянной основе ежедневно, до 8 раз в сутки.

В отдельных случаях, где имеется угроза распространения, а также по запросу МЧС, территориальных ДЧС или представителей Комитета лесного хозяйства и животного мира, дополнительно предоставляются данные среднего и высокого разрешения. Такие снимки представляют собой более качественные изображения, но имеют менее широкий охват от 10 до 170 км и съемка настроена на дневное время с 11:00 до 14:00 для обеспечения наибольшей освещенности земной поверхности в момент съемки.Снимки предоставляются по мере необходимости, а также в зависимости от прохождения орбиты определенных спутников над зоной, которую необходимо сфотографировать. Сброс полученных изображений происходит не моментально, а при видимости спутника со станций приема, после чего происходит обработка, анализ и публикация данных. Периодичность съемки собственных спутников составляет 3-5 суток, но с привлечением зарубежных партнеров мы имеем возможность почти ежедневного покрытия любой территории. При этом, в случае удачной, безоблачной съемки, передача спутниковых данных высокого и среднего разрешения осуществляется ежедневно примерно после 17:00.

Открытый геосервис по чрезвычайным ситуациям доступен для каждого интернет-пользователя по ссылке.

Напомним, на территории Иле-Балхашского резервата загорелся камыш на площади 150 га.