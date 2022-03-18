21:17, 17 Март 2022 | GMT +6
Казахстанские спортсмены выступят на чемпионате мира по легкой атлетике в Белграде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 марта, будет дан старт чемпионату мира по легкой атлетике в помещении в Белграде (Сербия). Olympic.kz представил расписание выступлений представителей команды Казахстана, передает МИА «Казинформ».
Казахстан на ЧМ будет представлен тремя атлетами. Давид Ефремов выступит на дистанции 60 метров с барьерами, Михаил Литвин будет соревноваться на дистанции 400 метров, а Надежда Дубовицкая заявлена в прыжках в высоту.
18 марта
16:00 - 400 метров (мужчины), квалификация;⠀
00:10 - 400 метров, (мужчины), полуфиналы.⠀
19 марта
16:00 - прыжки в высоту (женщины), финал;⠀
01:10 - 400 метров (мужчины), финал.⠀
20 марта⠀
15:05 - 60 метров с барьерами (мужчины), квалификация;⠀
22:05 - 60 метров с барьерами (мужчины), полуфинал.⠀
00:30 - 60 метров с барьерами (мужчины), финал.