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    21:17, 17 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанские спортсмены выступят на чемпионате мира по легкой атлетике в Белграде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 марта, будет дан старт чемпионату мира по легкой атлетике в помещении в Белграде (Сербия). Olympic.kz представил расписание выступлений представителей команды Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Казахстан на ЧМ будет представлен тремя атлетами. Давид Ефремов выступит на дистанции 60 метров с барьерами, Михаил Литвин будет соревноваться на дистанции 400 метров, а Надежда Дубовицкая заявлена в прыжках в высоту.

    18 марта

    16:00 - 400 метров (мужчины), квалификация;⠀

    00:10 - 400 метров, (мужчины), полуфиналы.⠀

    19 марта

    16:00 - прыжки в высоту (женщины), финал;⠀

    01:10 - 400 метров (мужчины), финал.⠀

    20 марта⠀

    15:05 - 60 метров с барьерами (мужчины), квалификация;⠀

    22:05 - 60 метров с барьерами (мужчины), полуфинал.⠀

    00:30 - 60 метров с барьерами (мужчины), финал.

    Теги:
    Спорт Легкая атлетика
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