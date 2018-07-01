Казахстанские спортсмены на старты выходят с траурными повязками
20 Июля 2018 18:49 264
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Трагическая смерть нашего чемпиона Дениса Тен потрясла весь спортивный мир. В память о друге, товарище, любимом сыне и брате казахстанские спортсмены выйдут на официальные старты с траурными чёрными повязками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.
Новости по темеПо предварительным данным, задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена Таразцы скорбят о гибели Дениса Тена
Так, в стартовавшем в Уси (Китай) чемпионате мире по фехтованию, команда Казахстана участвует, повязав на руки чёрные ленты.
Официальные и неофициальные старты казахстанских федераций начинаются с минуты молчания.
Футбольные клубы «Кайрат» и «Тобол» выразили соболезнования семье казахстанского фигуриста и посвятили ему победы в своих матчах Лиги Европы.
Загрузка...
Читайте также
- Таразцы скорбят о гибели Дениса Тена
- Память Дениса Тена почтили в Уральске
- Посол Кореи - о Денисе Тене: Мы всегда будем помнить нашего друга
- В память о Денисе Тене люди несут цветы к посольствам Казахстана
- Второго предполагаемого убийцу Дениса Тена могут арестовать заочно
- Акцию скорби по Денису Тену провели в Шымкенте
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047