Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 30 °С
Алматы: 31 °С
USD 345.55 EUR 401.01
RUB 5.45 CNY 50.98
Скачать

Казахстанские спортсмены на старты выходят с траурными повязками

20 Июля 2018 18:49 264
Поделиться:
Казахстанские спортсмены на старты выходят с траурными повязками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Трагическая смерть нашего чемпиона Дениса Тен потрясла весь спортивный мир. В память о друге, товарище, любимом сыне и брате казахстанские спортсмены выйдут на официальные старты с траурными чёрными повязками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

Новости по теме

Амандык Баталов: Денис Тен стал эталоном целеустремленности
По предварительным данным, задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена Таразцы скорбят о гибели Дениса Тена

Так, в стартовавшем в Уси (Китай) чемпионате мире по фехтованию, команда Казахстана участвует, повязав на руки чёрные ленты.

Официальные и неофициальные старты казахстанских федераций начинаются с минуты молчания.

Футбольные клубы «Кайрат» и «Тобол» выразили соболезнования семье казахстанского фигуриста и посвятили ему победы в своих матчах Лиги Европы.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Денис Тен,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив