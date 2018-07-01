Казахстанские спортсмены на старты выходят с траурными повязками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Трагическая смерть нашего чемпиона Дениса Тен потрясла весь спортивный мир. В память о друге, товарище, любимом сыне и брате казахстанские спортсмены выйдут на официальные старты с траурными чёрными повязками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

Так, в стартовавшем в Уси (Китай) чемпионате мире по фехтованию, команда Казахстана участвует, повязав на руки чёрные ленты.

Официальные и неофициальные старты казахстанских федераций начинаются с минуты молчания.

Футбольные клубы «Кайрат» и «Тобол» выразили соболезнования семье казахстанского фигуриста и посвятили ему победы в своих матчах Лиги Европы.