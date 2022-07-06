6 Июля 2022 13:47

Казахстанские спортсмены готовятся к всемирной шахматной олимпиаде в Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 июля по 10 августа в Индии пройдет всемирная шахматная олимпиада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Казахстанской федерации шахмат в Facebook.

Для подготовки наших спортсменов Казахстанская федерация шахмат привлекла ведущих тренеров - международных гроссмейстеров. Среди них главный тренер женской сборной, многократный участник Олимпиады в составе сборной РК Павел Коцур, приглашенный тренер-консультант женской сборной, чемпион Европы среди мужчин 2013 г. Александр Моисеенко, главный тренер мужской сборной, многократный участник Олимпиады в составе сборной РК Нурлан Ибраев, приглашенный тренер-консультант мужской сборной, чемпион Европы 2007 года по классическим шахматам и по блицу Владислав Ткачев, главный тренер детско-юношеской сборной, секундант Каспарова в матче против Карпова Евгений Владимиров и другие.

Как отметил Владислав Ткачев: «Я очень рад помогать сборной Казахстана в подготовке к олимпиаде. Это страна, где я вырос, стал гроссмейстером и состоялся как шахматист. В свою очередь, я сделаю максимум того, что от меня требуется»

Поделился своим настроем и Александр Моисеенко: «Женская сборная Казахстана является одной из самых перспективных в мире и для меня честь поддерживать шахматисток. Хочу отметить, что я наполовину казах и очень рад иметь прямое отношение к Казахстану. Планирую приложить все свои усилия для достижения результата».

Мужская и женская сборные пройдут подготовку к соревнованиям на учебно-тренировочных сборах с 18 по 26 июля в г. Алматы. Все расходы на перелеты, проживание, суточные расходы, экипировку спортсменов обеспечивает дирекция по развитию спорта и Казахстанская федерация шахмат.