    18:16, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанские спортсмены завоевали еще 17 лицензии на участие в зимней Олимпиаде

    По итогам этапов Кубка мира сезона 2025/2026 по биатлону сборная Казахстана получила 17 лицензии на 4 спортсмена, передает Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

    Четыре биатлониста представят Казахстан на Олимпиаде-2026
    Фото: НОК РК

    Таким образом, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо от нашей страны выступят 2 мужчины и 2 женщины. Данные квоты предоставлены не конкретным спортсменам, а Национальной сборной команде по биатлону.

    Имена тех, кто отправится в Италию, в ближайшее время объявит тренерский штаб сборной Казахстана.

    На данный момент Казахстан завоевал лицензии в следующих видах спорта:

    • конькобежный спорт (12 лицензий) — Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко. Шорт-трек (9 лицензий) — Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан
    • фигурное катание (2 лицензии) — Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.

     По общему подсчету количество путевок в копилке страны достигло 40. Итоговая информация по олимпийским лицензиям станет известна в конце января.

    XXV зимние Олимпийские игры пройдут в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

    6 февраля в итальянском Милане на легендарном стадионе Сан-Сиро состоится церемония открытия 25-х зимних Олимпийских игр. Участие в главных стартах четырехлетия примет и сборная Казахстана. Корреспондент Kazinform рассказывает, кто именно из казахстанских спортсменов будет бороться за олимпийские награды.

    Спорт Олимпиада 2026 спортсмены Казахстана
