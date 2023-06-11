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Казахстанские специалисты изучили передовой опыт развития сельских территорий Венгрии

Редактор:  
Зифа Хабирова
11 Июня 2023, 06:20
Казахстанские специалисты изучили передовой опыт развития сельских территорий Венгрии Фото: gov.kz

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская делегация посетила Венгрию с целью изучения опыта по развитию сельских территорий в рамках проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Инвестиционная поддержка мелких хозяйств для развития продовольственной цепочки добавленной стоимости в Казахстане», а также приняла участие в Третьем региональном семинаре по комплексному развитию сообществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В состав делегации вошли Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков, член Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК Нуржан Ашимбетов, а также представители Министерства сельского хозяйства РК, Ассоциации фермеров РК, Казахского НИИ экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, Института экономических исследований.

Состоялись встречи в Министерстве сельского хозяйства и Комитете по аграрным вопросам Государственного собрания Венгрии. Казахстанские эксперты были ознакомлены с инструментами по развитию и поощрению предпринимательства в сельских районах, совершенствованию кооперационных процессов и улучшению доступа к государственным услугам, а также промышленной и социальной инфраструктуре в сельской местности.

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В рамках поездки был организован выезд казахстанской делегации в регионы для ознакомления со стратегией развития сельских районов и сельского туризма в Венгрии, состоялось посещение ряда производственных ферм, а также проведен семинар, посвященный роли местных продовольственных систем и молодежи в развитии сельских районов и общин.

Кроме того, казахстанская делегация приняла участие в работе Третьего регионального семинара по комплексному развитию сообществ на общенациональном и местном уровнях, организованного Региональным представительством ФАО в Европе и Центральной Азии совместно с Бюро по связям и партнёрству ФАО в РК.

Семинар стал платформой для обсуждения и представления основных результатов исследований ФАО о передовом опыте в области комплексного развития сообществ и территориальных подходов в Европе и Центральной Азии. Семинар также способствовал обмену практическим опытом, извлеченными уроками и различными подходами к сельскому развитию, включая подход Европейского союза «LEADER» для стран, не входящих в ЕС.


МИД РК   Венгрия   Сельское хозяйство  
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