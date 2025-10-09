Казахстанские синхронисты покорили Азию: 28 медалей и признание континента

В индийском городе Ахмадабаде с 28 сентября по 11 октября проходит 11-й чемпионат Азии по водным видам спорта. На континентальном первенстве представлены четыре дисциплины — плавание, прыжки в воду, водное поло и артистическое (синхронное) плавание.

Именно в последней дисциплине спортсмены из Карагандинской области показали блестящие результаты, заняв первое место в командном зачете (11 медалей в дисциплине). Всего представители Школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ) региона завоевали 28 медалей, из которых 19 — золотые, 4 — серебряные и 5 — бронзовые.

Фото: instagram.com/aquatics.kz

Такой результат стал настоящим триумфом для казахстанского синхронного плавания. Команда продемонстрировала высокий уровень подготовки, техническую точность и артистизм, доказав, что карагандинская школа водных видов спорта по праву считается одной из сильнейших в Азии.

Среди победителей и призеров — Наргиз Болатова, Ксения Макарова, Виктор Друзин, Карина Магрупова, Ясмин Туякова, Арина Пушкина и Даяна Джаманчалова.

Фото: instagram.com/aquatics.kz

Они выступали в индивидуальных, парных и групповых программах, показав великолепное владение техникой и безупречную синхронность.

Результаты спортсменов впечатляют:

Наргиз Болатова — три «золота» в технической, произвольной и акробатической группах, а также «бронза» в микс-дуэте.

Ксения Макарова — три «золотые» медали в тех же групповых дисциплинах.

Виктор Друзин — шесть наград, включая два «золота» в соло (техническая и произвольная программы) и «золото» в группах, а также «бронзу» в микс-дуэте.

Карина Магрупова — четыре «золота» и две награды в дуэтах («серебро» и «золото»).

Ясмин Туякова и Арина Пушкина — призеры в дуэтах и групповых номерах.

Даяна Джаманчалова — четыре медали, в том числе два «золота» в групповых выступлениях.

Фото: instagram.com/aquatics.kz

По словам представителей областного управления физической культуры и спорта, этот успех стал закономерным результатом многолетней системной работы.

— Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства, дисциплину и командный дух. Для нас важно, что Караганда вновь звучит на международной арене, — отметили в ведомстве.

Спортивное сообщество региона гордится своими синхронистами. Победы в Индии не только укрепили позиции Казахстана в азиатском спорте, но и стали мощным стимулом для новых поколений юных спортсменов, которые только начинают путь в большой спорт.

Ранее сообщалось, что карагандинские гимнасты возглавили мировой рейтинг по прыжкам на батуте.



