РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:54, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Казахстанские шпажисты заняли пятое место на этапе Кубка мира в Германии

    Казахстанские шпажисты заняли пятое место на этапе Кубка мира в Германии
    Фото: instagram qaz_olympics

    Завершился очередной этап Кубка мира по фехтованию, который проходил в Хайденхайме (Германия) , передает агентство Kazinform со ссылкой на Дирекцию развития спорта.  

    По итогам соревнований мужская сборная Казахстана, в составе которой — Эрлик Сертай, Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов — заняла пятое место, набрав 14 баллов.

    Решающий этап Кубка мира пройдет в Тбилиси 24 марта.

    Первые 24 команды мирового рейтинга из 50 стран получат возможность принять участие в Олимпиаде в Париже.

    Мировой рейтинг:

    1. Италия — 349 баллов;
    2. Франция — 321 балл;
    3. Венгрия — 292 балла;
    4. Япония — 278 баллов;
    5. Венесуэла — 278 баллов;
    6. Казахстан — 264 балла.

    Напомним, в 2023 году казахстанцы завоевали историческую золотую медаль на этапе Кубка мира в Турции.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Фехтование Германия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!