Казахстанские шпажисты заняли пятое место на этапе Кубка мира в Германии

Завершился очередной этап Кубка мира по фехтованию, который проходил в Хайденхайме (Германия) , передает агентство Kazinform со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

По итогам соревнований мужская сборная Казахстана, в составе которой — Эрлик Сертай, Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов — заняла пятое место, набрав 14 баллов.

Решающий этап Кубка мира пройдет в Тбилиси 24 марта.



Первые 24 команды мирового рейтинга из 50 стран получат возможность принять участие в Олимпиаде в Париже.



Мировой рейтинг:

Италия — 349 баллов; Франция — 321 балл; Венгрия — 292 балла; Япония — 278 баллов; Венесуэла — 278 баллов; Казахстан — 264 балла.

Напомним, в 2023 году казахстанцы завоевали историческую золотую медаль на этапе Кубка мира в Турции.