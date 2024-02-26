19:54, 25 Февраль 2024 | GMT +6
Казахстанские шпажисты заняли пятое место на этапе Кубка мира в Германии
Завершился очередной этап Кубка мира по фехтованию, который проходил в Хайденхайме (Германия) , передает агентство Kazinform со ссылкой на Дирекцию развития спорта.
По итогам соревнований мужская сборная Казахстана, в составе которой — Эрлик Сертай, Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов — заняла пятое место, набрав 14 баллов.
Решающий этап Кубка мира пройдет в Тбилиси 24 марта.
Первые 24 команды мирового рейтинга из 50 стран получат возможность принять участие в Олимпиаде в Париже.
Мировой рейтинг:
- Италия — 349 баллов;
- Франция — 321 балл;
- Венгрия — 292 балла;
- Япония — 278 баллов;
- Венесуэла — 278 баллов;
- Казахстан — 264 балла.
Напомним, в 2023 году казахстанцы завоевали историческую золотую медаль на этапе Кубка мира в Турции.