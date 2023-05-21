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Казахстанские шпажисты завоевали золотые медали Кубка мира в Стамбуле

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 23:45
Казахстанские шпажисты завоевали золотые медали Кубка мира в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские шпажисты завоевали исторические золотые медали Кубка мира по фехтованию в командных соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МКС РК.

В Стамбуле (Турция) завершился Кубок мира по фехтованию в дисциплине «шпага» среди мужчин. В соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов из 45 стран.

Сборная Казахстана в составе Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертай стала победителем командных состязаний.

Финальный поединок против сборной Нидерландов завершился со счетом 34:20 в пользу нашей команды.

Сначала казахстанцы выиграли у Колумбии (45:41). Затем уверенно победили Италию (45:31). В 1/4 финала наши шпажисты в напряженном поединке одолели аргентинцев (45:44). В полуфинале взяли верх над Испанией (45:32).

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