Казахстанские шпажисты завоевали золотые медали Кубка мира в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские шпажисты завоевали исторические золотые медали Кубка мира по фехтованию в командных соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МКС РК.

В Стамбуле (Турция) завершился Кубок мира по фехтованию в дисциплине «шпага» среди мужчин. В соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов из 45 стран.

Сборная Казахстана в составе Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертай стала победителем командных состязаний.

Финальный поединок против сборной Нидерландов завершился со счетом 34:20 в пользу нашей команды.

Сначала казахстанцы выиграли у Колумбии (45:41). Затем уверенно победили Италию (45:31). В 1/4 финала наши шпажисты в напряженном поединке одолели аргентинцев (45:44). В полуфинале взяли верх над Испанией (45:32).