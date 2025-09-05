Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике

В соревновании приняли участие более 100 юных программистов из 24 стран. Всего было разыграно 52 медали.

Фото: Минпросвещения РК

Сборная Казахстана показала высокий результат – все четыре участника команды стали призёрами олимпиады. В активе наших школьников – одна серебряная и три бронзовые награды.

Фото: Минпросвещения РК

Серебряная медаль – Құрмет Әбілмансұр – ученик 9 класса Атырауского областного лицея «Білім-инновация»;

Бронзовая медаль – Шаймерден Нұрәлі – ученик 9 класса Кокшетауского лицея «Білім-инновация»;

Бронзовая медаль – Юсупов Саят – ученик 9 класса Усть-Каменогорского лицея «Білім-инновация»;

Бронзовая медаль – Мұғжан Дінмұхаммед — ученик 9 класса Кокшетауского лицея «Білім-инновация».

Фото: Минпросвещения РК

Над подготовкой сборной работали опытные тренеры-наставники: Аманов Әлімжан, PhD, профессор-ассистент Казахско-Британского технического университета, и Сардарбеков Батыр, победитель республиканских и международных олимпиад, чемпион по спортивному программированию.

Итоги EJOI-2025 ещё раз подтвердили высокий уровень подготовки казахстанских школьников и конкурентоспособность отечественной школы программирования на международной арене.

Ранее казахстанские школьники победили на Международной олимпиаде по экономике в Греции.



