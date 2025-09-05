РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:25, 05 Сентябрь 2025

    Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике

    В болгарском городе Шумен завершилась IX Европейская юниорская олимпиада по информатике EJOI-2025.

    школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике
    Фото: Минпросвещения РК

    В соревновании приняли участие более 100 юных программистов из 24 стран. Всего было разыграно 52 медали.

    школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике
    Фото: Минпросвещения РК

    Сборная Казахстана показала высокий результат – все четыре участника команды стали призёрами олимпиады. В активе наших школьников – одна серебряная и три бронзовые награды.

    школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике
    Фото: Минпросвещения РК

    Серебряная медаль – Құрмет Әбілмансұр – ученик 9 класса Атырауского областного лицея «Білім-инновация»;

    Бронзовая медаль – Шаймерден Нұрәлі – ученик 9 класса Кокшетауского лицея «Білім-инновация»;

    Бронзовая медаль – Юсупов Саят – ученик 9 класса Усть-Каменогорского лицея «Білім-инновация»;

    Бронзовая медаль – Мұғжан Дінмұхаммед — ученик 9 класса Кокшетауского лицея «Білім-инновация».

    школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике
    Фото: Минпросвещения РК

    Над подготовкой сборной работали опытные тренеры-наставники: Аманов Әлімжан, PhD, профессор-ассистент Казахско-Британского технического университета, и Сардарбеков Батыр, победитель республиканских и международных олимпиад, чемпион по спортивному программированию.

    Итоги EJOI-2025 ещё раз подтвердили высокий уровень подготовки казахстанских школьников и конкурентоспособность отечественной школы программирования на международной арене.

    Ранее казахстанские школьники победили на Международной олимпиаде по экономике в Греции.


     

    Теги:
    Минпросвещения РК Олимпиада Связь, ТВ, IT школа
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
