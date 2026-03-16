Казахстанские школьники стали призерами международной олимпиады в Баку

Учащиеся продемонстрировали высокий результат в таких дисциплинах, как инженерия, технологии и экология (STEM). Каждый из семи представленных проектов удостоился награды. В копилке казахстанской сборной — одна золотая, три серебряные и три бронзовые медали.

Особый интерес международного жюри, в состав которого вошли эксперты из Великобритании, вызвал проект «Юрта будущего», подготовленный учениками начальных классов (программа PYP). Юные исследователи представили высокотехнологичную версию традиционного казахского жилища, адаптированную к условиям современного мегаполиса. Проект включает в себя роботизированную систему управления, трансформируемую мебель и «умный» шанырақ, оснащенный датчиками погоды и встроенным телескопом.

Нургуль Сапарова, сопровождавшая делегацию, отметила важность таких инициатив для развития потенциала детей.

— Основная идея заключалась в том, чтобы дети подумали о реальных проблемах Казахстана и предложили свои решения. Наши ученики подготовили и представили собственные идеи, которые получили очень высокие оценки. Для начальных классов подобные международные соревнования проходят не так часто, поэтому для детей это стал очень важный и интересный опыт, — подчеркнула она.

Педагог также рассказала о деталях главного проекта.

— Мы предложили идею модернизированной юрты, которая могла бы использоваться в условиях города. Дети разработали трансформируемую мебель и современное технологическое решение для шанырака — автоматическую систему, которая закрывается при дожде и открывается в солнечную погоду. Традиционный элемент дома превратился в образовательный инструмент, — отметила преподаватель.

В текущем году мероприятие собрало представителей ряда ведущих учебных заведений региона. Организатором выступила ассоциация CCAAIBWS — международная образовательная сеть, объединяющая 42 школы из разных стран. Для самой олимпиады этот год стал пятым по счету в Азербайджане и третьим в международном формате.

По словам организаторов, олимпиада CCAAIBWS направлена на развитие навыков инновационного мышления у подрастающего поколения. Победители бакинского этапа получили право представлять свои проекты на глобальном финале в Италии.

Ранее казахстанские ученики успешно выступили на Международном фестивале STEAM Azerbaijan (SAF 2025).




