Казахстанские школьники стали призерами  чемпионата по робототехнике в Гонконге

Казахстанские школьники успешно выступили на международном чемпионате FIRST LEGO League Hong Kong Championship 2026, завоевав призовые места в соревнованиях по робототехнике, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

В этом году в чемпионате приняли участие более 120 сильнейших команд и свыше 900 школьников из более чем 30 стран мира. Казахстан на престижном международном турнире представляли две команды из Алматы.

Фото: Министерство просвещения РК

Команда PEAK школы PhysTech School Almaty стала обладателем одной из высших наград чемпионата — 1st Runner-Up. Кроме того, школьники получили специальную награду Most Innovative Booth Award за самый инновационный выставочный стенд. В дисциплине Robot Game команда заняла шестое место, войдя в число лучших в мире.

В состав команды вошли Ерасыл Бектемиров, Виктор Хегай, Ануар Орман, Ильсон Пак, Айкен Хайрулла и Тамина Стяжкина. Тренер команды — Берикпол Максат Аскарулы.

Фото: Министерство просвещения РК

Еще одна казахстанская команда — Future Axions 218 — заняла 2nd Runner-Up в категории Invitational, показав один из лучших результатов среди международных участников.

Команду представляли ученики школы «Келешек мектебі» №218 Ринат Заманбек и Инкар Калиаскар, а также учащиеся лицея №24 Медина Турсын Сабиткызы и Адия Турсынбек Жанболаткызы. Ментором команды выступил Карагол Баккелди Бегжанулы.

В Министерстве просвещения отметили, что успех казахстанских школьников стал результатом системной работы по развитию STEM-образования и робототехники. В школах страны открываются специализированные кабинеты робототехники и внедряются образовательные программы, направленные на развитие инженерных и цифровых компетенций.

По мнению ведомства, высокие результаты на международных соревнованиях подтверждают высокий уровень подготовки казахстанских школьников и потенциал отечественной системы образования на мировой арене.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские школьники впервые завоевали пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде.

