Казахстанские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в Гонконге
Казахстанские школьники успешно выступили на международном чемпионате FIRST LEGO League Hong Kong Championship 2026, завоевав призовые места в соревнованиях по робототехнике, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.
В этом году в чемпионате приняли участие более 120 сильнейших команд и свыше 900 школьников из более чем 30 стран мира. Казахстан на престижном международном турнире представляли две команды из Алматы.
Команда PEAK школы PhysTech School Almaty стала обладателем одной из высших наград чемпионата — 1st Runner-Up. Кроме того, школьники получили специальную награду Most Innovative Booth Award за самый инновационный выставочный стенд. В дисциплине Robot Game команда заняла шестое место, войдя в число лучших в мире.
В состав команды вошли Ерасыл Бектемиров, Виктор Хегай, Ануар Орман, Ильсон Пак, Айкен Хайрулла и Тамина Стяжкина. Тренер команды — Берикпол Максат Аскарулы.
Еще одна казахстанская команда — Future Axions 218 — заняла 2nd Runner-Up в категории Invitational, показав один из лучших результатов среди международных участников.
Команду представляли ученики школы «Келешек мектебі» №218 Ринат Заманбек и Инкар Калиаскар, а также учащиеся лицея №24 Медина Турсын Сабиткызы и Адия Турсынбек Жанболаткызы. Ментором команды выступил Карагол Баккелди Бегжанулы.
В Министерстве просвещения отметили, что успех казахстанских школьников стал результатом системной работы по развитию STEM-образования и робототехники. В школах страны открываются специализированные кабинеты робототехники и внедряются образовательные программы, направленные на развитие инженерных и цифровых компетенций.
По мнению ведомства, высокие результаты на международных соревнованиях подтверждают высокий уровень подготовки казахстанских школьников и потенциал отечественной системы образования на мировой арене.
Ранее сообщалось о том, что казахстанские школьники впервые завоевали пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде.