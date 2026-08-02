Казахстанские школьники показали исторический результат на олимпиаде по лингвистике

Все участники сборной Казахстана впервые в истории страны завоевали награды на Международной олимпиаде по лингвистике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК

С 26 июля по 2 августа в Бухаресте (Румыния) прошла Международная олимпиада по лингвистике (IOL), на которой сборная Казахстана показала лучший результат за всю историю участия в этих интеллектуальных соревнованиях.

Фото: Министерство просвещения РК

Все четыре участника национальной команды стали обладателями наград. Бронзовую медаль завоевал ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Уральска Шыңғыс Карасаев.

Почетными грамотами отмечены ученик 11 класса специализированного IT-лицея Актау Рамазан Бутантаев, ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы Павлодара Аслан Ажибаев и ученик 11 класса школы-лицея имени Абая Житикаринского района Костанайской области Кирилл Тургумбаев.

Фото: Министерство просвещения РК

Таким образом, впервые в истории участия Казахстана в Международной олимпиаде по лингвистике награды получили все члены национальной сборной.

Руководителем команды выступила студентка Ягеллонского университета Дана Оспанова.

Олимпиадная лингвистика является одним из новых направлений, которое активно развивается в Казахстане. Достигнутый результат свидетельствует о высоком потенциале казахстанских школьников в этой области.

Ранее сообщалось о школьниках из Казахстана, завоевавших три медали на олимпиаде по информатике.