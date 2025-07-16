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    11:50, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанские школьники добились исторического результата на STEM-олимпиаде

    13 медалей завоевали казахстанские школьники на International STEM Olympiad 2025 в Барселоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Казахстанские школьники добились исторического результата на STEM-олимпиаде
    Фото: акимат Астаны

    Впервые восемь участников из нашей страны вышли в гранд-финал и завоевали призовые места в разных категориях.

    Международная олимпиада собрала более 800 участников из 35 стран, включая США, Великобританию, Швейцарию, Саудовскую Аравию, Турцию. Соревнования проходили по пяти направлениям: кодирование, математика, наука и технология, ИИ-вызов, художественно-рекламный фильм.

    Казахстан представляли школьники из Астаны, Алматы и Павлодара. Они выступали в категориях кодирование, наука и математика, показав следующие результаты:

    • Нурасыл Рыскулбеков стал победителем в категории «Наука», войдя в Топ-30 на предэтапе и завоевав золотую медаль;
    • Арман Әубакір получил золото в категории «Математика»;
    • Жәнібек Нұрхамитұлы, Арман Әубакір и Бижан Ашыхатов взяли серебро в категории «Кодирование»;
    • Алихан Танат и Нурасыл Рыскулбеков получили бронзу в категории «Кодирование»;
    • Айша Темірхан выиграла серебро в категории «Наука»;
    • Жәнібек Нұрхамитұлы и Лағылай Нұрмұхамбет получили серебро в категории «Математика»;
    • Алихан Танат, Мадина Ержанқызы и Нурасыл Рыскулбеков — завоевали бронзу по математике.
    Казахстанские школьники добились исторического результата на STEM-олимпиаде
    Фото: акимат Астаны

    В общей сложности казахстанская команда завоевала 2 золотые, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Отбор участников начался год назад. В 2024 году в Астане прошел этап международной олимпиады, собравший более 200 участников и 78 команд из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. По итогам отбора были выбраны восемь лучших школьников из Павлодара, Астаны и Алматы, которые впервые представили Казахстан на финале International STEM Olympiad в Барселоне.

    Ранее сообщалось, что сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете на международной научной олимпиаде по физике ISPhO-2025.

    Теги:
    Дети Олимпиада Образование Развитие IT технологий в Казахстане школа
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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