Казахстанские школьники добились исторического результата на STEM-олимпиаде

Впервые восемь участников из нашей страны вышли в гранд-финал и завоевали призовые места в разных категориях.

Международная олимпиада собрала более 800 участников из 35 стран, включая США, Великобританию, Швейцарию, Саудовскую Аравию, Турцию. Соревнования проходили по пяти направлениям: кодирование, математика, наука и технология, ИИ-вызов, художественно-рекламный фильм.

Казахстан представляли школьники из Астаны, Алматы и Павлодара. Они выступали в категориях кодирование, наука и математика, показав следующие результаты:

Нурасыл Рыскулбеков стал победителем в категории «Наука», войдя в Топ-30 на предэтапе и завоевав золотую медаль;

Арман Әубакір получил золото в категории «Математика»;

Жәнібек Нұрхамитұлы, Арман Әубакір и Бижан Ашыхатов взяли серебро в категории «Кодирование»;

Алихан Танат и Нурасыл Рыскулбеков получили бронзу в категории «Кодирование»;

Айша Темірхан выиграла серебро в категории «Наука»;

Жәнібек Нұрхамитұлы и Лағылай Нұрмұхамбет получили серебро в категории «Математика»;

Алихан Танат, Мадина Ержанқызы и Нурасыл Рыскулбеков — завоевали бронзу по математике.

Фото: акимат Астаны

В общей сложности казахстанская команда завоевала 2 золотые, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Отбор участников начался год назад. В 2024 году в Астане прошел этап международной олимпиады, собравший более 200 участников и 78 команд из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. По итогам отбора были выбраны восемь лучших школьников из Павлодара, Астаны и Алматы, которые впервые представили Казахстан на финале International STEM Olympiad в Барселоне.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете на международной научной олимпиаде по физике ISPhO-2025.