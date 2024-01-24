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    09:03, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана

    горы в Кыргызстане
    Фото: kabar.kg

    Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС РК в 212 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана зафиксировано землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу СОМЭ.

    - Землетрясение зарегистрировано 24 января в 08 часов 39 минут 01 секунду Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда 4.4, - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Кроме того землетрясение зарегистрировано на территории Китая 24 января в 08 часов 54 минуты 03 секунды Алматинского времени в 268 км на юго-восток от г. Алматы. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда 5.1.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

    Ранее, в 07 часов 35 минут в 250 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 4.9.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Землетрясение Происшествия, ЧС Кыргызстан Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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