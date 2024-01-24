Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС РК в 212 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана зафиксировано землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу СОМЭ.

- Землетрясение зарегистрировано 24 января в 08 часов 39 минут 01 секунду Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда 4.4, - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Кроме того землетрясение зарегистрировано на территории Китая 24 января в 08 часов 54 минуты 03 секунды Алматинского времени в 268 км на юго-восток от г. Алматы. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда 5.1.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

Ранее, в 07 часов 35 минут в 250 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 4.9.