14:47, 14 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана
Казахстанским национальным центром данных в 12:58 по времени Астаны зафиксировано землетрясение в Кыргызстане, передает агентство Kazinform.
Эпицентр расположен в 237 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргыстана.
Координаты эпицентра 41.235º с. ш. 75.842º в. д. Глубина 20 км.
Ранее землетрясение, очаг которого находился в Таджикистане, было зафиксировано 12 июля в 20 часов 16 минут по времени Астаны.