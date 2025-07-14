Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана

Эпицентр расположен в 237 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргыстана.

Координаты эпицентра 41.235º с. ш. 75.842º в. д. Глубина 20 км.

Ранее землетрясение, очаг которого находился в Таджикистане, было зафиксировано 12 июля в 20 часов 16 минут по времени Астаны.