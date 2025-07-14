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    14:47, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана

    Казахстанским национальным центром данных в 12:58 по времени Астаны зафиксировано землетрясение в Кыргызстане, передает агентство Kazinform.

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Эпицентр расположен в 237 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргыстана.

    Координаты эпицентра 41.235º с. ш. 75.842º в. д. Глубина 20 км.

    Ранее землетрясение, очаг которого находился в Таджикистане, было зафиксировано 12 июля в 20 часов 16 минут по времени Астаны.

    Теги:
    Землетрясение Сейсмостанции Кыргызстан Сейсмологи
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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