Казахстанские сенаторы приняли участие в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Депутаты Сената Парламента РК Ольга Перепечина и Жанна Асанова приняли участие в работе весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенаторы встретились с Председателем ПАСЕ Теодоросом Русопулосом. Участники встречи обсудили развитие партнерских отношений Казахстана с Советом Европы и Парламентской Ассамблеи, а также вопросы защиты прав человека, демократии, верховенства закона.

Как отметила Вице-Спикер Сената - руководитель парламентской делегации Казахстана в ПАСЕ Ольга Перепечина за 20 лет с момента подписания Соглашения о сотрудничестве между Парламентом Казахстана и ПАСЕ взаимодействие развивается в атмосфере полного взаимопонимания.

Она ознакомила руководителя Парламентской Ассамблеи с проводимыми в стране масштабными политическими и демократическими преобразованиями по построению Справедливого Казахстана.

Теодорос Русопулос выразил готовность продолжать всесторонне содействовать Казахстану в дальнейшем построении демократического государства, поддерживать регулярные контакты с Парламентом РК и рассмотреть возможность посещения нашей страны в течение своего мандата.

Главы национальных делегаций – депутаты Жолт Немет (Венгрия), Киммо Кильюнен (Финляндия), Бертран Буи (Франция), Рубен Рубинян (Армения), Элизабетта Гардини, (Италия), Эмануэлис Зингерис (Литва) – высказались за активизацию контактов с казахстанскими парламентариями и укрепление межпарламентской дипломатии.

Они выразили решительную поддержку демократическому курсу Казахстана, включая конституционные изменения, отмену смертной казни, расширение членства женщин в Парламенте, усиление института Уполномоченного по правам человека.

В ходе визита казахстанские сенаторы выступили на заседаниях групп европейских консерваторов и Демократического альянса, а также Объединенных европейских левых.

18 апреля в штаб-квартире Совета Европы депутаты приняли участие в сайт-ивенте на тему «Опыт и перспективы сотрудничества между Казахстаном и ПАСЕ», посвящённом 20-летию подписания Соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, в рамках весенней сессии парламентарии Совета Европы приняли письменную декларацию «Прогресс Казахстана в области прав человека, демократии и сотрудничества с Советом Европы», в которой отмечаются значительные достижения страны по реализации демократических и политических реформ как неотъемлемой части построения Справедливого Казахстана.