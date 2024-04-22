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    01:00, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанские пятиборцы завоевали «золото» этапа Кубка мира в Турции 

    Пятиборцы Павел Ильяшенко и Елена Потапенко завоевали «золото» этапа Кубка мира в Турции
    Фото: UIPM

    Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Анкаре (Турция), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Страну в этом виде программы представили Павел Ильяшенко и Елена Потапенко.

    Наши спортсмены стали первыми в смешанной эстафете.

    Казахстанские пятиборцы набрали 1327 очков, завершив выступление с «золотом».

    Второй на финише была команда Египта. Итальянцы замкнули тройку лучших.

     

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана НОК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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