01:00, 22 Апрель 2024 | GMT +6
Казахстанские пятиборцы завоевали «золото» этапа Кубка мира в Турции
Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Анкаре (Турция), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Страну в этом виде программы представили Павел Ильяшенко и Елена Потапенко.
Наши спортсмены стали первыми в смешанной эстафете.
Казахстанские пятиборцы набрали 1327 очков, завершив выступление с «золотом».
Второй на финише была команда Египта. Итальянцы замкнули тройку лучших.