Казахстанские пятиборцы завоевали «золото» этапа Кубка мира в Турции 

Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Анкаре (Турция), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Страну в этом виде программы представили Павел Ильяшенко и Елена Потапенко.

Наши спортсмены стали первыми в смешанной эстафете.

Казахстанские пятиборцы набрали 1327 очков, завершив выступление с «золотом».

Второй на финише была команда Египта. Итальянцы замкнули тройку лучших.