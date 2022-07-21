21 Июля 2022 12:39

Казахстанские птицеводы испытывают трудности в связи с удорожанием кормов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов заявил, что казахстанские птицеводы испытывают трудности в связи с удорожанием кормов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемы у нас сейчас с кормами, у всех: что в России, что в Белоруссии, что в Армении, что в Кыргызстане. Корма на сегодня стали стоить 180-190 тыс. тенге за одну тонну. 70% себестоимости мяса и яйца лежит на корме, если корм будет дешевый, то и наша продукция будет дешевле на рынке», - сказал Руслан Шарипов в интервью журналистам перед началом ІХ Казахстанского Международного форума птицеводов.

Он также добавил, что в Казахстане кроме зерновой части, все остальное закупается за рубежом.

«В советское время у нас все было, у нас были свои породы птиц: несушки «Алату», утка «Медео». Они на весь мир славились, у нас покупали. Мы это все потеряли. У нас сейчас кроме зерновой части больше ничего нет, остальное мы все закупаем за валюту, а валюта вы сами видите сейчас какая. Поэтому по ценам у нас сейчас есть вопросы. В России и Беларуси практически все есть, у них и оборудование выпускают, поэтому по цене с ними конкурировать очень тяжело», - пояснил Руслан Шарипов.