Казахстанские продукты появились на полках гипермаркета 12-миллионного китайского города Ухань

УХАНЬ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские продукты питания и напитки появились на полках гипермаркета одного из крупнейших городов Китая с 12-миллионным населением – Ухань, передает МИА «Казинформ».

Детализация проектов по открытию сети казахстанских отделов в Китае стала возможной благодаря Меморандуму между «KazakhExport» и «Wuhan Asia Europe Logistics Co., Ltd.», подписанного в присутствии министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова и вице-мэра города Ухань Сюй Хунлань в ноябре текущего года.





Инициативу поддержала компания розничной торговли «Wuhan Zhongshang Supermarket Chain Co., Ltd»., в гипермаркете которой и открылся сегодня первый тематический отдел, оформленный в казахском национальном стиле. В церемонии приняли участие председатель правления АО «ЭСК «KazakhExport» Руслан Искаков, председатель правления «Wuhan Zhongshang Supermarket Chain Co., Ltd» Чжан Ваньсинь и председатель правления «Wuhan Asia-Europe Logistics Co., Ltd.» Ван Лицзюнь.





В отделе представлена продукция казахстанских производителей «Raimbek Bottlers», «Kaz Ir Agro», «Молпродукт», «Алматинский Продукт», «Султан Маркетинг», «Arba Wine», «RG Brands», «Eurasian Foods Corporation», «Май», «Рахат», «Пасека», «Ново-Альджанский мелькомбинат» и «Цесна Астык».





В этом году компания «Wuhan Asia Europe Logistics Co., Ltd.» сделала ставку на развитие среднеазиатского направления и открыла представительство в Алматы. При поддержке KazakhExport были организованы встречи представителей китайской компании с более чем 30 казахстанскими производителями. «Wuhan Asia Europe Logistics Co., Ltd.» уже наладила экспортные поставки подсолнечного масла казахстанского производства в провинцию Хубей. И список отечественных поставщиков, заинтересованных в установлении сотрудничества, растет.





«Wuhan Asia Europe Logistics Co., Ltd.» и «Wuhan Zhongshang Supermarket Chain Co., Ltd» - государственные компании, являются участниками политики «Один пояс – один путь». Это современные универмаги, торговые центры, супермаркеты в десятках городов провинции Хубэй общей площадью порядка 550 тыс. кв м. Кроме того, компания располагает собственной транспортной логистикой на маршруте импорта в Китай и широкой дистрибьюторской сетью.

«KazakhExport будет помогать казахстанским экспортерам в развитии коммерческих связей в Китае, в увеличении объемов несырьевого экспорта готовой казахстанской продукции и предоставлять необходимые финансовые инструменты», - пояснил председатель правления АО «ЭСК «KazakhExport Руслан Искаков.





Справочно: Миссией АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (входит в структуру АО «НУХ «Байтерек») являются поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.