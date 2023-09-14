Казахстанские предприятия перерабатывают только 17% производимого в стране алюминия

Доля алюминиевой отрасли в обрабатывающей промышленности страны составляет всего 3,2%. Об этом говорится в консультативном документе Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам недропользования и развития промышленности в целях улучшения инвестиционного климата», опубликованном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечено, что в стране разведано 27 месторождений бокситов. Из них прогнозные запасы 15 мест - 291,7 млн тонн. Все бокситы промышленного значения сосредоточены в Торгайских степях (Костанайская область).

«В Костанайской области сосредоточено 97,4% запасов бокситов Казахстана. В Актюбинской области-2,6%. Доля алюминиевой отрасли в обрабатывающей промышленности составляет 3,2% или 0,66 трлн тенге. Единственным предприятием, занимающимся производством бокситов, является АО «Алюминий Казахстана», а его первичной обработкой занимается АО «Казахстанский электролизный завод». В этой сфере работает около 10 тысяч человек», - сообщается в документе.

Согласно опубликованным данным, только около 17% алюминия проходит первичную обработку в стране. Большая его часть идет на экспорт. В прошлом году за рубеж отгружено 233,4 тысячи тонн алюминия.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов, перерабатывая их в качественные и востребованные товары.