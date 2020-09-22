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Казахстанские потребители приобрели товаров на 6,8 трлн тенге

Автор:  
Серик Сабеков
22 Сентября 2020, 10:01
Казахстанские потребители приобрели товаров на 6,8 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году казахстанские потребители через розничную сеть приобрели товаров на 6,8 триллионов тенге. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности повышения качества товаров и услуг, как одного из важнейших аспектов благосостояния населения», - сказал Бахыт Султанов.

Министр отметил, что на сегодня количество потребителей в Казахстане насчитывает 18,7 миллионов человек, которые ежедневно совершают более 6 миллиона приобретений товаров и услуг (количество транзакций в розничной торговле по контрольно-кассовым аппаратам).

«В этом году казахстанские потребители через розничную сеть приобрели товаров на 6,8 триллиона тенге, а услуг - 4 триллиона тенге. Основная доля торговли приходится на продукты питания, лекарства, бытовые товары, операции с движимым и недвижимым имуществом, рекреационные услуги», - уточнил Бахыт Султанов.

Напомним, сегодня глава Минсельхоза рассказал о ходе уборки урожая в Казахстане. Также стало известно, сколько зерна поступило из нового урожая на хлебоприемные предприятия Казахстана, и по какой цене Продкорпорация будет закупать пшеницу у казахстанских аграриев.


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