Казахстанские полицейские разыскали за рубежом 80 преступников с начала года

Министерство внутренних дел во взаимодействии с зарубежными правоохранительными органами продолжает системную работу по установлению местонахождения и задержанию лиц, скрывающихся от уголовного преследования, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года за пределами Казахстана установлено местонахождение 80 лиц, разыскиваемых казахстанскими правоохранительными органами, из которых задержаны 47. Кроме того, на территории республики установлено местонахождение 371 лица, находившегося в розыске по инициативе иностранных государств. Из них задержаны 107 человек.

В Астане сотрудниками криминальной полиции задержан подозреваемый, находившийся в межгосударственном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, под предлогом строительства жилого комплекса в Алматы он незаконно завладел денежными средствами дольщиков. Причиненный ущерб оценивается примерно в 1,5 млрд тенге.

В Алматы по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске правоохранительными органами Хорватии. Он подозревается в организации преступной группы, причастной к хищению и легализации денежных средств. По имеющимся данным, сумма ущерба составляет около 30 млн евро.

В Тбилиси по запросу МВД Казахстана задержан гражданин нашей страны, находившийся в международном розыске. В настоящее время решается вопрос его экстрадиции. Он подозревается в совершении серии мошенничеств при продаже автомобилей, в результате которых потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 118 млн тенге. На территории Молдовы задержан гражданин иностранного государства, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Казахстана. По данным следствия, он координировал и финансировал деятельность нарколаборатории в Карагандинской области посредством криптовалютных переводов и мессенджеров. Ранее указанная нарколаборатория была ликвидирована, из незаконного оборота изъяты наркотические средства, оборудование и прекурсоры.

МВД Республики Казахстан продолжит работу по выявлению, розыску и задержанию лиц, скрывающихся от уголовного преследования, как на территории страны, так и за ее пределами.



Ранее сообщалось о том, что полиция Казахстана пресекла незаконный вывоз 12 тонн ГСМ за месяц.