5 Мая 2022 08:26

Казахстанские подростки хотят быть врачами и педагогами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Больше половины подростков в Казахстане делают выбор в пользу широко распространенных профессий. Данные о карьерных планах 15-летних учащихся содержатся в исследовании PISA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра образования и науки Асхата Аймагамбетова.

Как сообщил министр, на первом месте карьерных предпочтений во всех трех циклах исследования расположилась профессия врача. К примеру, «Врач общей практики» оказался наиболее популярным ответом в апробации PISA-2022 (9%), PISA-2015 (10%) и PISA-2018 (5%).

«Исследования также показали, что значительно повысился интерес подростков к профессии педагога, и, на мой взгляд, это результат проводимой нами работы по повышению статуса педагога», - отметил Асхат Аймагамбетов.

За три цикла исследования доля учащихся, заинтересованных в данной профессии, повысилась в два раза, или на 5%, а именно с седьмого места в карьерных предпочтениях в PISA- 2015 до второго места при апробации PISA-2022. В 2022 году уже 9% учащихся отметили специальность «Преподаватель в средней школе» как свой выбор будущей профессии.

По итогам апробации PISA-2022 в первую десятку предпочитаемых профессий вошли ИКТ- специальности. Кроме того, в первую десятку предпочитаемых профессий вошли стоматологи (4%), дизайнеры товаров и одежды (3%), архитекторы зданий и сооружений (3%), спортивные тренеры, инструкторы и специалисты в области спорта (2%), психологи (2%), косметологи и работники родственных занятий (1%), специалисты-профессионалы по рекламе и маркетингу (1%), графические и мультимедийные дизайнеры (1%).

PISA (Programme for International Student Assessment) - международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, реализуемая Организацией экономического сотрудничества и развития в консорциуме с ведущими научными организациями, при участии национальных центров. Тест программы оценивает функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года, разработан в 1997 году, впервые прошёл в 2000 году. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет.