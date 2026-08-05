Казахстанские пловцы стали обладателями 13 золотых медалей на турнире в США

Казахстанские пловцы успешно выступили на международном турнире в США, пополнив медальную копилку 17 наградами, в том числе 13 золотыми, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Всего в активе команды — 13 золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

Наибольший вклад в общий успех внесла София Абубакирова. Она стала победительницей на дистанции 50 метров баттерфляем, завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине, а также выиграла три золотые награды в эстафетах — 4×50 метров и 4×100 метров вольным стилем, а также в комбинированной эстафете 4×50 метров.

Максим Сказобцов стал чемпионом на дистанции 100 метров баттерфляем. Кроме того, он завоевал серебро на дистанции 200 метров баттерфляем и бронзу на 50-метровке баттерфляем. Также спортсмен выиграл золотые медали в эстафетах 4×50 метров, 4×100 метров вольным стилем и комбинированной эстафете 4×100 метров.

Егор Попов стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем. Еще две золотые медали он завоевал в эстафетах 4×50 метров вольным стилем и 4×50 метров комбинированным плаванием.

Ришат Жумагулов завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем. Кроме того, он стал победителем в эстафетах 4×50 метров вольным стилем и 4×50 метров комбинированным плаванием.

Ранее в Бангкоке наши пловцы завоевали 16 медалей на ЧА среди возрастных групп.