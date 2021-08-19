Казахстанские педагоги смогут сами выбирать учебники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские педагоги теперь смогут сами выбирать учебники. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет обеспечена альтернативность учебников. По этому вопросу на сегодняшний день готовим соответствующие изменения в законодательство. Речь идет об альтернативности учебников с 1-го по 11-ый классы. Мы считаем, что это очень важно, и важно обеспечить возможность самим педагогам выбирать учебники, которые на их взгляд являются наиболее эффективными. На сегодняшний день у нас есть единые учебники. Они едины и одинаковы и для гимназий, и для лицеев, и для общеобразовательных школ без учета профиля», -отметил министр.

Эта норма, по его словам, как раз позволит решить данную задачу, в том числе позволит делать заказы с учетом потребности самих педагогов.

«Единственное: единые учебники сохраняются по истории Казахстана и всемирной истории. Это будут единые учебники по единой программе. Это работа уже в настоящее время проводится», - пояснил Асхат Аймагамбетов.