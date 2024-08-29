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    00:23, 29 Август 2024 | GMT +6

    Казахстанские паралимпийцы пронесли флаг на церемонии открытия Игр 2024

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    Сегодня, 28 августа в 23:00 по времени Астаны, в Париже началась церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года. В рамках церемонии казахстанские паралимпийцы пронесли флаг, передает агентство Kazinform.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    На церемонии открытия паралимпийских игр в параде приняли участие делегации стран-участниц.
    Зрители приветствовали знаменосцев.
    Знамя сборной Казахстана на церемонии открытия Паралимпиады-2024 пронес призер Азиатских Паралимпийских игр, десятикратный победитель Чемпионата Казахстана Берик Измаганбетов (волейбол сидя). Также другим знаменосцем была победительница Чемпионата Казахстана Севда Алиева (пара пулевая стрельба).

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    С 29 августа по 8 сентября будут проходить соревнования, в которых примут участие около 4 400 спортсменов. Среди них — 44 представителя Казахстана.

    Ранее сообщалось о начале церемонии открытия Паралимпиада 2024.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Франция Париж Паралимпиада 2024
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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