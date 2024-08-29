Казахстанские паралимпийцы пронесли флаг на церемонии открытия Игр 2024

Сегодня, 28 августа в 23:00 по времени Астаны, в Париже началась церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года. В рамках церемонии казахстанские паралимпийцы пронесли флаг, передает агентство Kazinform.

Фото: скрин с видео

На церемонии открытия паралимпийских игр в параде приняли участие делегации стран-участниц.

Зрители приветствовали знаменосцев.

Знамя сборной Казахстана на церемонии открытия Паралимпиады-2024 пронес призер Азиатских Паралимпийских игр, десятикратный победитель Чемпионата Казахстана Берик Измаганбетов (волейбол сидя). Также другим знаменосцем была победительница Чемпионата Казахстана Севда Алиева (пара пулевая стрельба).

Фото: скрин с видео

С 29 августа по 8 сентября будут проходить соревнования, в которых примут участие около 4 400 спортсменов. Среди них — 44 представителя Казахстана.

Ранее сообщалось о начале церемонии открытия Паралимпиада 2024.