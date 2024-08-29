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    23:17, 28 Август 2024 | GMT +6

    Паралимпиада 2024: Началась церемония открытия

    скрин
    Фото: скрин с видео

    Сегодня, 28 августа в 23:00 по времени Астаны, в Париже началась церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года, передает агентство Kazinform.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    Церемония открытия началась на площади Согласия (Place de la Concorde) в Париже. Подобно торжеству Олимпийских игр-2024, старт Паралимпийских игр также состоялся за пределами стадиона.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    Мероприятие открыл музыкант Чилли Гонсалес.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    Ранее художественный руководитель церемонии Тома Жолли, сказал:

    - Церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года в Париже станет первой в своем роде, но ее концепция монументальности и общедоступности является для меня, прежде всего, великолепным источником вдохновения. Это представление преобразит сердце Парижа — от Елисейских полей до площади Согласия — невиданными ранее выступлениями. Представление, которое продемонстрирует спортсменов-паралимпийцев и ценности, которые они воплощают. Представление, которое объединит зрителей и телезрителей по всему миру вокруг уникального духа Паралимпийских игр.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    Напомним, что это первые Летние Паралимпийские игры для Парижа.

    Начиная с четверга, 29 августа по 8 сентября будут проходить соревнования, в которых примут участие около 4 400 спортсменов. Среди них — 44 представителя Казахстана.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Франция Параспорт Паралимпиада 2024
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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