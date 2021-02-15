Казахстанские параатлеты завоевали 11 медалей на Мировой серии Гран-при Дубай 2021

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Дубае завершилась Мировая серия Гран-при Дубай 2021, где казахстанские параатлеты завоевали первые международные медали этого года. В копилке национальной сборной по пара легкой атлетике - 1 «золото», 4 «серебра», 6 бронзовых медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.

Салтанат Абилькасымкызы завоевала «золото» и «серебро» в дисциплине бег на 100 и 200 метров соответственно.

Алексей Лукутин стал обладателем «серебра» по толканию ядра, а Равиль Мансурбаев – «бронзы».

Сергей Харламов и Ислам Салимов удостоились серебряных медалей в соревнованиях по прыжкам в длину.

У Руфата Хабибуллина – «бронза» по бегу на 200 метров, у Анастасии Яковлевой две медали такого же достоинства в беге на 100 и 200 метров.

Еламан Жоламан выиграл «бронзу» в дисциплине «метание диска».

Макшат Мейиржан стал третьим в беге на 400 метров.

Главный тренер национальной сборной по пара легкой атлетике Тахир Мамашаев: «В копилке национальной сборной 1 золото, 4 серебра, 6 бронзовых медалей. Мы довольны результатом, учитывая то, что в связи с карантином не было выступлений, поэтому были переживания. Спортсмены готовились целый год дома и онлайн и достигли высоких результатов!».

Мировая серия Гран-при Дубай 2021 – первое мировое соревнование по пара легкой атлетике после начала пандемии. В нем принял участие 471 спортсмен из 52 стран. Казахстан представили 22 спортсмена в таких дисциплинах, как толкание ядра, прыжки в длину, метание копья и диска, беговые дистанции. Соревнования проходили с 9 по до 14 февраля.