Казахстанские музыканты вошли в рейтинги на телеканале «Меццо»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глобальный музыкальный проект «Астана Опера» - знаменитая Симфония №8 Г. Малера в исполнении 1 200 артистов под руководством прославленного маэстро, главного дирижера «Астана Опера» Алана Бурибаева вызвал большой зрительский интерес на популярном европейском ТК «Меццо». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Напомним, что в канун новогодних праздников театр «Астана Опера» запустил трансляцию записи Симфонии №8 Г. Малера в исполнении 1 200 музыкантов на телеканале «Меццо», посвященном классической музыке. Концерт был показан в 38 странах Европы и мира, и зрительская аудитория – в составе около 40 миллионов человек – познакомилась с этим величайшим произведением в исполнении казахстанский музыкантов.

Зрители в интернете делились своим мнением об увиденном: «В первую очередь, меня потрясли масштабы этого проекта, создать такой величины концерт, вероятно, требовало колоссальных усилий. Звучание и оркестра, и хора, и солистов было представлено на самом высоком уровне. Известного дирижера Алана Бурибаева любят не только у нас, в Европе, он востребован сегодня везде. На этом концерте маэстро раскрыл огромный потенциал казахстанских артистов и для нас, безусловно, Казахстан стал ближе», - написал пользователь из Франции по имени Кристиан Эрскин.

Высокий уровень казахстанского искусства и творческий потенциал страны оценили и другие фолловеры телеканала.

«Это одна из самых моих любимых симфоний Г. Малера. В исполнении казахстанцев она звучала по-особенному, думаю, важную роль играло мастерство артистов, их тонкое понимание материала, я провела замечательный вечер. Советую всем, кто еще не успел послушать этот великолепный концерт, следить за программой и обязательно не пропустить его следующую трансляцию», - отметила Флер де Гиз.

Важно подчеркнуть, что Симфонию №8 Г. Малера показывают на ТК «Меццо» с декабря прошлого года. Очередная серия трансляций теперь ждет зрителей в следующем месяце – 4 февраля в 7:45, 9 февраля в 14:40, 11 февраля в 12:30, 18 февраля в 10:45 (по времени Казахстана).

««Астана Опера» открывает новые горизонты с целью продвижения и формирования положительного имиджа нашей страны, а также стремится сделать узнаваемым оперное, балетное и симфоническое искусство Казахстана за рубежом», - отметили в администрации театра.