Казахстанские моногорода поделят на три группы на основе их потенциала

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, сказал, что считает правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала. В этом вопросе следует быть предельно прагматичными», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства отметил снижение численности населения моногородов.

Также Президент отмечал, что для крупных отдаленных моногородов необходимо обеспечить их стратегическую транспортную связанность с другими регионами страны.