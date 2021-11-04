13:44, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6
Казахстанские моногорода поделят на три группы на основе их потенциала
ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, сказал, что считает правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Считаю правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала. В этом вопросе следует быть предельно прагматичными», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Глава государства отметил снижение численности населения моногородов.
Также Президент отмечал, что для крупных отдаленных моногородов необходимо обеспечить их стратегическую транспортную связанность с другими регионами страны.