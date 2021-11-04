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    13:44, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские моногорода поделят на три группы на основе их потенциала

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, сказал, что считает правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Считаю правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала. В этом вопросе следует быть предельно прагматичными», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства отметил снижение численности населения моногородов.

    Также Президент отмечал, что для крупных отдаленных моногородов необходимо обеспечить их стратегическую транспортную связанность с другими регионами страны.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана
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