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Казахстанские миротворцы проголосовали в Ливане

Автор:  
Арсен Утешев
10 Января 2021, 14:50
Казахстанские миротворцы проголосовали в Ливане

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – В Ливане прошло выездное голосование для военнослужащих казахстанского миротворческого контингента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены избирательной комиссии избирательного участка №278, расположенного в городе Амман Иорданского Хашимитского Королевства, провели выездное голосование для военнослужащих казахстанского миротворческого полка в составе миссии «Временных сил ООН в Ливане» (ВСООНЛ, UNIFIL).

124 казахстанских миротворца проголосовали на месте дислокации в Южном Ливане.

Согласно избирательному законодательству, в случаях нахождения казахстанских граждан в отделенных и труднодоступных районах, где не образованы участки для голосования, избирательной комиссией организовывается голосование вне помещения, для которого используется специальная переносная урна.

В Бейруте работа избирательного участка проходит в штатном режиме, к этому часу голоса успели отдать пребывающие в Ливане казахстанские граждане, в том числе сотрудники Дипломатической миссии Республики Казахстан в Ливане и члены их семей.

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