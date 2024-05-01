Казахстанские медработники слабо заинтересованы в клинических исследованиях

В Министерстве здравоохранения РК заявили о недостаточном потенциале медицинских работников в сфере клинических исследований, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Одной из проблем в сфере клинических исследований остается низкий уровень заинтересованности со стороны медицинских работников участвовать в КИ, недостаточный уровень потенциала, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Сообщается, что для решения данной проблематики начата работа по усилению компетенции врача в соответствии с бизнес-процессами клинического исследования в отраслевых правовых документах; усилению рестрикции (поддержки) со стороны администрации медицинской организации и практику формирования эффективной исследовательской команды; повышению потенциала исследователей (расширение направлений подготовки научных кадров в магистратуре и докторантуре, внедрение программ пост-докторантуры и др.) и оптимизации производственных процессов.

— Проводится работа по усилению инициатив по наращиванию кадрового потенциала по вопросам организации и проведения клинических исследований (стандарты GCP и др.) путем привития знаний на базовом уровне подготовке специалистов здравоохранения по всем специальностям, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о низком уровне клинических исследований в стране.