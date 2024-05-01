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    11:17, 01 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские медработники слабо заинтересованы в клинических исследованиях

    оборудование
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    В Министерстве здравоохранения РК заявили о недостаточном потенциале медицинских работников в сфере клинических исследований, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Одной из проблем в сфере клинических исследований остается низкий уровень заинтересованности со стороны медицинских работников участвовать в КИ, недостаточный уровень потенциала, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Сообщается, что для решения данной проблематики начата работа по усилению компетенции врача в соответствии с бизнес-процессами клинического исследования в отраслевых правовых документах; усилению рестрикции (поддержки) со стороны администрации медицинской организации и практику формирования эффективной исследовательской команды; повышению потенциала исследователей (расширение направлений подготовки научных кадров в магистратуре и докторантуре, внедрение программ пост-докторантуры и др.) и оптимизации производственных процессов. 

    — Проводится работа по усилению инициатив по наращиванию кадрового потенциала по вопросам организации и проведения клинических исследований (стандарты GCP и др.) путем привития знаний на базовом уровне подготовке специалистов здравоохранения по всем специальностям, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о низком уровне клинических исследований в стране. 

    Теги:
    Казахстан Работа Медицина Минздрав РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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