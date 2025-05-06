Казахстанские мастера приняли участие в Международном фестивале ковра в Баку

Минувшие выходные в историко-архитектурном заповеднике Ичеришехер состоялся Международный фестиваль ковра - одно из крупнейших культурных событий весны, посвященное древнему искусству ковроткачества. Мероприятие организовано ОАО «Азерхалча» при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана.

Фото: Азертадж

В фестивале приняли участие мастера ковра и деятели культуры из Казахстана, Азербайджана, Турции, Грузии, Ирана, Пакистана, Татарстана (РФ), Узбекистана и многих других стран, где ковроткачество также является частью культурного наследия.

- Мы уже традиционно встречаемся в начале мая, потому что 5 мая в Азербайджане отмечается День ковроткача. Очень рады, что в канун такого праздника проводим традиционный фестиваль. В прошлом году мы организовали Национальный фестиваль ковра. Как продолжение того замечательного успеха, в этом году мы дали старт Международному фестивалю ковра, - отметил представитель «Азерхалча» Эмин Мамедов.

Фото: Азертадж

Организаторы фестиваля ставят перед собой цель не только сохранить и популяризировать богатое наследие азербайджанского ковроткачества, но и представить его как часть мирового культурного достояния. Посетители смогли увидеть уникальные образцы ковров, многие из которых являются музейными экспонатами или выполнены вручную по старинным технологиям.



В рамках фестиваля прошли выставки антикварных и современных ковров, мастер-классы по ткачеству и натуральному окрашиванию пряжи, музыкальные и театрализованные представления, посвященные традициям Азербайджана, а также различные выставки-продажи и арт-инсталляции, вдохновленные ковровыми узорами. Особое внимание уделено обучающим мероприятиям для молодежи и детей, чтобы передать уникальные знания будущим поколениям.

Фото: Азертадж

Ичеришехер стал идеальным местом для проведения такого фестиваля. Узкие улочки, древние стены и атмосфера старого города создали неповторимый антураж, погружающий в историю и культуру Азербайджана. Гости фестиваля смогли не только насладиться искусством ковра, но и познакомиться с другими ремеслами, национальной кухней и фольклором страны.

Международный фестиваль ковра в Баку был приурочен к 15-летию включения традиционного искусства азербайджанского ковроткачества в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это подчеркивает важность сохранения такого наследия и делает его доступным и привлекательным для широкой аудитории.

Фото: Азертадж

Организаторы ожидают, что в будущем фестиваль будет привлекать больше гостей из страны и зарубежья, став не только культурным, но и туристическим событием года.

Ранее в Баку были презентованы результаты масштабного социсследования, посвященного оценке реального уровня сотрудничества между государствами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) в различных сферах.