Казахстанские машиностроители осваивают выпуск высокотехнологичной продукции

Последовательное развитие локализации производства позволяет казахстанским машиностроительным предприятиям осваивать выпуск высокотехнологичной продукции, расширять производственные мощности и укреплять экспортный потенциал страны. Об этом сообщили в Союзе машиностроителей Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Союзе отметили, что одним из примеров такого подхода является шымкентское предприятие Karlskrona, которое за годы работы создало производство полного цикла — от инженерного проектирования и литейного производства до механической обработки, сборки, испытаний и сервисного сопровождения.

По данным Союза, предприятие выпускает промышленное насосное оборудование, насосные станции, электротехническую продукцию и другую продукцию для нефтегазовой, атомной, энергетической и горно-химической отраслей. Развитию производства способствовало сотрудничество с национальными компаниями, что позволило освоить выпуск новых видов оборудования и увеличить уровень локализации.

Как отмечается, сегодня доля местного содержания в насосном оборудовании достигает 60–80%, а по литейной продукции — до 90%. Предприятие также развивает собственные инженерные компетенции, расширяет литейное производство и механическую обработку.

Кроме внутреннего рынка, продукция казахстанского производителя применяется при реализации международных промышленных проектов, в том числе в атомной отрасли. На предприятии также продолжают модернизацию производства и подготовку инженерных кадров, реализуя совместные программы с техническими вузами.

— Практика показывает, что долгосрочное взаимодействие с национальными компаниями дает отечественным предприятиям возможность модернизировать производство, осваивать современные технологии и расширять номенклатуру выпускаемой продукции. Это способствует развитию локализации, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности отечественного машиностроения, — отметил директор исполнительной дирекции Союза машиностроителей Казахстана Талгат Базарбеков.

По его словам, пример шымкентского предприятия демонстрирует, что отечественные производители способны выпускать продукцию, соответствующую требованиям крупных промышленных заказчиков и востребованную как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Ранее сообщалось, что темпы роста машиностроения в СКО увеличились в полтора раза.