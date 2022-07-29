29 Июля 2022 15:19
Казахстанские легкоатлеты выступят на юниорском ЧМ в Колумбии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 по 6 августа в Кали (Колумбия) пройдет чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. Казахстан представят четыре спортсмена, передает МИА «Казинформ».
По информации Федерации легкой атлетики РК, состав команды выглядит следующим образом:
- Анастасия Рыпакова - прыжки в длину;
- Игорь Косолапов - прыжки в высоту;
- Ясмина Токсанбаева - спортивная ходьба на 10000 метров;
- Акбаян Нурмамет - бег на 1500 метров.
Фото: facebook.com/qazathletics
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