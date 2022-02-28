Казахстанские легкоатлеты примут участие в чемпионате мира по спортивной ходьбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 4 по 5 марта в городе Маскат (Оман) пройдет командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Соревнования стартуют 4 марта рано утром рядом с Выставочным центром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Двухдневное мероприятие проводится Султанатом Оман и организовано Всемирной федерацией легкой атлетики в сотрудничестве с Ассоциацией легкой атлетики Омана.
В мировом первенстве примут участие более 1 000 спортсменов из 60 стран. В состав судейской бригады войдут 22 международных специалиста, а также 80 судей из Омана.
Казахстан на чемпионате представят Галина Якушева, Регина Рыкова, Кристина Морозова, Нұрзат Күнболатұлы и Ясмина Токсанбаева. На текущий момент спортсмены находятся на подготовительных сборах в Кыргызстане.
Расписание соревнований выглядит следующим образом:
4 марта, пятница.
08:00 - 10 км женщины, возрастная категория U20;
09:10 - 10 км мужчины, возрастная категория U20;
16:00 - 20 км женщины;
19:00 - 10 км ветераны мужчины и женщины, эстафета.
5 марта, суббота.
07:00 - 35 км мужчины и женщины;
16:00 - 20 км мужчины.
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