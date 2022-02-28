Казахстанские легкоатлеты примут участие в чемпионате мира по спортивной ходьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 4 по 5 марта в городе Маскат (Оман) пройдет командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Соревнования стартуют 4 марта рано утром рядом с Выставочным центром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Двухдневное мероприятие проводится Султанатом Оман и организовано Всемирной федерацией легкой атлетики в сотрудничестве с Ассоциацией легкой атлетики Омана.

В мировом первенстве примут участие более 1 000 спортсменов из 60 стран. В состав судейской бригады войдут 22 международных специалиста, а также 80 судей из Омана.

Казахстан на чемпионате представят Галина Якушева, Регина Рыкова, Кристина Морозова, Нұрзат Күнболатұлы и Ясмина Токсанбаева. На текущий момент спортсмены находятся на подготовительных сборах в Кыргызстане.

Расписание соревнований выглядит следующим образом:

4 марта, пятница.

08:00 - 10 км женщины, возрастная категория U20;

09:10 - 10 км мужчины, возрастная категория U20;

16:00 - 20 км женщины;

19:00 - 10 км ветераны мужчины и женщины, эстафета.

5 марта, суббота.

07:00 - 35 км мужчины и женщины;

16:00 - 20 км мужчины.